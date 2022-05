Caiazza: “De Laurentiis, i tifosi chiedono chiarezza, non le cene. Quelle frasi di Spalletti e l’aria di smobilitazione”

Salvatore Caizza lancia un messaggio al presidente De Laurentiis e commenta le frasi di Luciano Spalletti sul futuro.

Salvatore Caiazza, nel consueto editoriale su calciomercato.com ha lanciato un messaggio forte al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Spalletti preferisce non parlare di futuro almeno per il momento. Questa poca chiarezza sta preoccupando i tifosi, che sono stanchi di dover sempre vedere un allenatore diverso in panchina. Sono finiti i tempi delle lunghe permanenze di Reja, Mazzarri e Sarri. Si è entrati in un mondo di rivoluzioni ma un’altra potrebbe essere deleteria nella prossima stagione. Dove il presidente deve abbassare il monte ingaggi e quindi non potrà permettersi calciatori importanti. Giuntoli ha già preso dei giovani ma deve assicurare a Spalletti una formazione omogenea capace di ben figurare in Champions e provare ad arrivare ancora una volta nelle prime quattro di Serie A”.

Caiazza ha poi aggiunto: “Intanto se ne andrà Insigne. Domenica prima della sfida con il Genoa ci sarà una celebrazione per il capitano. Poi c’è da cedere Fabian Ruiz che ha il contratto in scadenza nel 2023. Così come Koulibaly. Non è certa la permanenza di Mertens e Ospina è al momento molto lontano da un rinnovo. C’è, dunque, tanta incertezza e proprio per questo la piazza è in apprensione. La gente vuole chiarezza e non cene per conoscersi la sera. De Laurentiis ha raggiunto l’obiettivo Champions ma il popolo azzurro vuole vincere lo scudetto. Ma di questo passo diventa sempre più difficile…