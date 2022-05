Bargiggia: “Importanti novità sul rinnovo di Fabian Ruiz, può cambiare tutto”

Il rinnovo di Fabian Ruiz è ad una svolta, secondo Paolo Bargiggia il centrocampista apre al dialogo col Napoli. Una novità importante quella rivelata dal giornalista ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione che va in onda su 1 Station Radio. Secondo Bargiggia la “cessione di Fabian Ruiz non è un cosa scontata. Ma è chiaro che se dovessero arrivare delle offerte interessanti, ci sarà una trattativa. I club spagnoli sono quelli più interessati al giocatore del Napoli“.

Proprio in giornata As ha fatto sapere che il Barcellona è tornato alla carica per Fabian Ruiz, ma anche il Real Madrid era interessato. Ovviamente dalle parti della Casa Blanca ora stanno pensando principalmente alla finale di Champions League contro il Liverpool.

Calciomercato: le ultime novità su Fabian Ruiz

Bargiggia fa sapere anche il Napoli continua a “chiedere quaranta milioni di euro per cedere Fabian Ruiz, nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2023“. Ma proprio sul rinnovo di Fabian Ruiz col Napoli, ci sono novità da parte di Bargiggia: “Il giocatore fa sapere che se dovesse restare anche per la prossima stagione allora aprirebbe alla possibilità di un prolungamento col club azzurro. Si partirebbe da una base economica molto più alta rispetto agli 1,8 milioni si euro che percepisce in questo momento“.

Secondo il giornalista al momento non ci sono “incontri in programma con l’agente, ma ci sono stati contatti settimanali. Ad oggi gli agenti di Fabian Ruiz non hanno portato nessuna proposta di acquisto al Napoli di Aurelio De Laurentiis“.