Dalla Spagna – Il Barcellona vuole Fabian Ruiz, Xavi dà il via libera

Il Barcellona torna alla carica per Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo in uscita dal Napoli. Il giocatore ha un contratto fino al 2023 e non ci sono spiragli per rinnovare l’accordo con il club azzurro. Secondo As Xavi il via libera per l’acquisto di Fabian Ruiz, calciatore che sarebbe una delle pedine per il rinnovamento del centrocampo blaugrana che può già contare su calciatore come Pedri. Ma il Barça dopo qualche anno di sbandamento vuole tornare a dominare in Spagna ed in Europa, quindi la campagna acquisti, in parte già anticipata a gennaio, sarà molto importante.

Barcellona su Xavi: le ultime novità

Il quotidiano As fa sapere che il rinnovo di contratto di Fabian Ruiz col Napoli è bloccato oramai da tempo e che il giocatore può lasciare il club italiano. Il Napoli non vuole perderlo da free agent, commettendo lo stesso errore che c’è stato con Lorenzo Insigne.

Sempre dalla Spagna fanno sapere che la cessione di Fabian Ruiz sarà una delle mosse fondamentali del mercato del Napoli. Il giocatore piace anche in Premier League, con il Newcastle che lo ha chiesto ufficialmente durante il mercato di gennaio, ma la proposta degli inglesi non è mai stata presa in considerazione.

Fabian Ruiz può lasciare il Napoli per andare al Barcellona in estate, con Xavi che ha già benedetto l’operazione. Però per convincere Aurelio De Laurentiis servono almeno 40 milioni di euro.