Ceccarini: “Il Napoli rinnoverà con Koulibaly”

Kalidou Koulibaly è il futuro capitano del Napoli ma deve rinnovare il contratto che scade nel 2023. Ad inizio della prossima stagione il club azzurro potrebbe ritrovarsi un altro giocatore con la fascia da capitano, in scadenza di contratto. È avvenuta in questa stagione con Lorenzo Insigne che tra due partite dirà definitivamente addio alla magli azzurra per trasferirsi al Toronto, anche se De Laurentiis ha lasciato la porta aperta ad Insigne.

Il Napoli, però, non vuole e non si può più permettere di perdere grandi giocatori a parametro zero, per questo deve cercare di trovare un accordo con Koulibaly, oppure vendere il giocatore durante il prossimo calciomercato estivo.

Secondo Massimo Ceccarini, esperto di mercato, intervenuto a ‘Senza filtri’, “Koulibaly rinnoverà con il Napoli”. Il giocatore senegalese è uno dei simboli della società partenopea ed a 30 anni è nel massimo della sua carriera. Il giocatore piace in Premier League, ma fino ad ora nessuno ha messo sul piatto i soldi che vuole Aurelio De Laurentiis, che non lo cede per meno di 50 milioni di euro. Il mercato in uscita del Napoli è ancora fitto di dubbi: Fabian Ruiz pure è in scadenza nel 2023 e cerca una sistemazione, anche se secondo Bargiggia Fabian può rinnovare. Poi ci sono Di Lorenzo, Lozano e Osimhen che hanno molte richieste.