Hickey e Svanberg, il Bologna vuole una super plusvalenza: Napoli avvisato

Il Bologna chiede al direttore sportivo di vendere Hickey e Svanberg: obiettivo 30 milioni di euro. Il Napoli è interessato ad entrambi i calciatori. La strategia di De Laurentiis sul mercato è chiara: ringiovanire la rosa e abbassare il tetto degli stipendi. Così il patron del Napoli vuole creare un nuovo mix di calciatori che possa puntare a qualificarsi in Champions League in maniera stabile, così da aumentare la capacità di investimento del club, che ha nella partecipazione alla Champions un’entrata fondamentale per il suo asset, dato che il Napoli non ha uno stadio di proprietà.

Ed allora il futuro è giovane per il Napoli ecco perché si puntano giocatori di ottime speranze, ma già buoni per il presente. Svanberg e Hickey del Bologna sono due obiettivi. Per il terzino sinistro il Napoli non ha fretta, dato che ha preso già Mathias Olivera, quindi Hickey arriverebbe solo in caso di cessione di Mario Rui, che non è improbabile. Poi c’è Svanberg centrocampista che deve andare a rinforzare la mediana azzurra. Anche in questo settore possono esserci degli addii: Fabian Ruiz in primis, poi c’è Demme che può lasciare il gruppo azzurro.

Ma il Napoli dovrà stare attento perché per Hickey si sta muovendo con grande interesse l’Arsenal, che con il Bologna ha già confezionato l’affare Tomiyasu nella scorsa stagione ed è pronta a fare sul serrio anche per il terzino scozzese.