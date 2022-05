Calciomercato: il casting del Napoli, De Laurentiis fa fuori i ‘vecchi’ – FOTO

Il calciomercato del Napoli è agli albori, ma non troppo visto che Aurelio De Laurentiis ha già messo mano al portafogli assicurandosi Kvaratskhelia, talento georgiano che continua a macinare spettacolo e gol con la Dinamo Batumi. In arrivo c’è anche Mathias Olivera, per un totale di oltre venti milioni di euro già spesi. Per De Maggio il calciomercato del Napoli è chiuso, ma in verità c’è tanto che bolle in pentola. Perché ci saranno sicuramente delle uscite dalla rosa di Spalletti, ammesso che resta lui il tecnico del Napoli.

Ed allora per si procederà con la strategia di mercato dettata da Aurelio De Laurentiis. Secondo il Corriere dello Sport quello che sorgerà nella prossima stagione sarà un Napoli giovani e di bellissime speranze.

La linea green del Napoli

I profili seguiti in questo momento dal club azzurro parlano chiaro: Kvaratskhelia ha 21 anni. C’è poi Svanberg che ne ha 23, mentre Hickey del Bologna ne deve compiere 20. In caso di addio di Osimhen, Corriere dello Sport continua a fare il nome di Scamacca, anche lui 23 anni. Insomma è chiaro che il Napoli vuole puntare sui giovani per rinnovare e rinfrescare una rosa che al momento è una delle più vecchie della Serie A con una età media che, prendendo in considerazione il turno era di 29 anni e 68 giorni.