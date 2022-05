Chiariello: “Il Napoli vende tutti, anche Di Lorenzo all’Atletico Madrid. Osimhen finanzia De Laurentiis”

Atletico Madrid su Giovanni Di Lorenzo, lo dice Umberto Chiariello a Canale 21. Il terzino è valutato 20 milioni di euro. Secondo quanto riferisce Chiariello c’è già stata un’offerta dell’Atletico Madrid per il giocatore, ma il Napoli l’ha rifiutata ma non è detto che l’affare non si possa chiudere perché la distanza tra domanda ed offerta non è molto ampia e quindi è ancora tutto aperto.

“L’atletico Madrid per Di Lorenzo ha offerto 14 milioni di euro, ma il Napoli ha rifiutato ne vuole almeno 20. Il club spagnolo è pronto ad alzare l’offerta economica e l’affare si può chiudere” fanno sapere da canale 21. Ma il calciomercato del Napoli vedrà anche altre cessioni: “Alex Meret e Hirving Lozano possono lasciare Napoli. Mentre resisteranno in azzurro Mario Rui, Rrahmani e Lobotka. Juan Jesus resta e firma per un altro anno, mentre Anguissa sarà riscattato dal Fulham. Resta anche Politano”.

Sul rinnovo di Dries Mertens viene detto: “è molto in dubbio. Al momento sono in sei sicuri di restare. Poi può vendere chiunque anche Osimhen. Il nigeriano è il primo indiziato per essere ceduto, con i 100 milioni che possono portare i club di Premier League il Napoli vuole finanziare il suo mercato. Non bisogna dimenticare anche Koulibaly, se in Premier preferiscono investire sui giovani“.