Il Napoli vuole Schouten, altri due obiettivi per Giuntoli

Il Napoli è interessato a Jerdy Schouten centrocampista di proprietà del Bologna, Cristiano Giuntoli molto attivo sul calciomercato. La notizia viene lanciata dalla redazione di Canale 21. Il club di Aurelio De Laurentiis sta pensando a possibili sostituti di Fabian Ruiz e Diego Demme, entrambi destinati a lasciare Napoli a fine stagione.

Una delle priorità del Napoli sul calcio è sicuramente un centrocampista. Così Schouten, 25 anni del Bologna, entra nella lista del Napoli. Ma secondo la redazione di Canale 21 ci sono anche altri obiettivi di mercato del Napoli come Junior Traorè e Barak del Verona. Sicuramente il mercato del club partenopeo sarà molto attivo. Ci saranno molti movimenti sia in entrata che in uscita. Non va dimenticato che il Napoli ha già preso Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi e sembra aver chiuso anche per Mathias Olivera. Da capire se il club azzurro farà anche cessioni eccellenti come Fabian Ruiz ed Osimhen, che piacciono molto alle big Europee. Da sistemare anche la situazione dei portieri con Ospina in scadenza di contratto e Meret che non convince lo staff tecnico del Napoli e può andare via a fine stagione. Sicuri gli addii di Insigne, Malcuit e Ghoulam. Molto in bilico Ounas, possibile anche una cessione di Zielinski.