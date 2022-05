Kvaratskhelia dribbling e sinistro chirurgico, ancora gol per il nuovo giocatore del Napoli – Video

Kvicha Kvaratskhelia ancora in gol con la Dinamo Batumi che vince 3-0 con il Dila Gori nel campionato georgiano. Il nuovo attaccante del Napoli ha aperto le marcature, poi la Dinamo ha messo al sicuro il risultato segnando altri due gol.

Un’altra rete per Kvaratskhelia che dimostra di aver superato il piccolo infortunio che lo ha fatto uscire dal campo nella scorsa partita di campionato. Un gol molto bello quello di Kvaratskhelia che salta in dribbling un avversario e poi conclude con un sinistro precisissimo che non dà scampo al portiere avversario. Sicuramente un’ottima esecuzione per il nuovo giocatore del Napoli, che dimostra di saper usare anche il piede mancino e non solo il destro.