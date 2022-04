Kvaratskhelia altro gol da applausi. Il nuovo giocatore del Napoli è strabiliante (VIDEO)

Kvaratskhelia è un attaccante esterno che può giocare sia a destra che a sinistra nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1. Fisico longilineo, alto 183 cm, il suo piede naturale è il destro, ma è molto abile anche con il piede debole. Predilige giocare esterno sinistro per sfruttare il piede forte rientrando verso l’interno del campo ma ha le capacità per giocare anche sul lato opposto. Kvaratskhelia, sarà presto un giocatore del Napoli e i tifosi azzurri si godranno le sue perle al Maradona.

Kvaratskhelia è andato ancora in rete nella vittoria della sua Dinamo Batumi contro il Torpedo, ultima giornata del campionato locale, successo per 3-0. Il giocatore, Kvaratskhelia ha segnato il primo gol della sua squadra. Un bellissimo tiro che non ha lasciato scampo al portiere avversario, una parabola potente e precisa che testimonia ancora tutta la sua enorme tecnica e qualità.