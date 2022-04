Napoli – Kvaratskhelia, ecco come si pronuncia il nome della nuova stella

Kvaratskhelia sarà il nuovo esterno del Napoli. Il georgiano ha un nome impronunciabile per noi italiano il cui spelling è “Cuarascelia”.

COME SI PRONUNCIA KVARATSKHELIA?

Kvaratskhelia pronto a diventare la nuova stella del Napoli. Scattante e agile, Kvaratskhelia è bravo a puntare l’avversario e cercare sempre l’uno contro uno. Sarà lui a sostituire il partente Lorenzo Insigne, diretto in Canada in estate. Ma come si pronuncia Kvaratskhelia? “Cuarascelia“, questo lo spelling del suo nome.

Al suo attivo 107 gare in campionati con 14 gol e 22 assist. L’accordo c’è, mancano le firme su un contratto di cinque anni (fino al 2027), e allora andiamo a conoscere il prossimo acquisto degli azzurri.

Di proprietà del Rubin Kazan – con cui il contratto è stato sospeso in seguito all'inizio della guerra – il 21enne fantasista ha deciso di far ritorno in patria e dal 24 marzo è tra le fila della Dinamo Batumi. Si tratta di un attaccante esterno e, nell'idea dei dirigenti del Napoli, prenderà il posto del partente Lorenzo Insigne, diretto in Canada. Sarà quindi Napoli e non Milan, come invece si paventava a fine 2021.