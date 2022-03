Kvaratskhelia-Napoli, chiusura vicina. Ecco chi è il possibile erede di Insigne

Kvaratskhelia piace al Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis ha individuato nel talentuoso georgiano il possibile erede di Insigne.

Il Napoli lavora per Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano, piace molto a Cristiano giuntoli che lo ha indicato come possibile erede di Lorenzo Insigne.

Esterno mancino della Dinamo Batumi. L’attaccante era di proprietà del Rubin Kazan ma dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ed il blocco del campionato, si è avuto il passaggio nella formazione georgiana. Kvaratskhelia ha firmato con la Dinamo Batumi un contratto fino a giugno del 2022, ma il suo contratto con il Rubin Kazan si estende fino al 2024.

IL NAPOLI SU KVARATSKHELIA

Il Napoli è vicino alla chiusura dell’affare Kvaratskhelia. Si parla addirittura di ore per l’accordo definitivo con il giocatore. Solo qualche giorno fa Pedullà aveva scritto: “Il Napoli ha bloccato Olivera, ma anche Kvaratskhelia: servono le firme, certo, ma sono strade tracciate. E per l’attacco, in caso di mega offerta per Osimhen, piace molto Broja (non solo al Napoli), in prestito al Southampton e di proprietà del Chelsea“. Ad oggi l’affare Napoli-Kvaratskhelia viene confermato anche da Gianluigi Longari. Dunque manca veramente pochissimo per siglare l’accordo con il giocatore georgiano.

CHI È KVARATSKHELIA IL PREDESTINATO CHE PIACE AL NAPOLI

Nato a Tbilisi, capitale della Georgia, il 12 febbraio 2001. Kvaratskhelia ha compiuto 20 anni da poco, ma il suo nome è già molto in voga, al punto che nell’estate 2019 la UEFA lo ha inserito in una lista dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020.

Il giocatore muove i primi passi nella giovanili della Dinamo Tiblisi, poi va in Serie B georgiana al Rustavi e da lì il sato alla Lokomovit Mosca dove non convince del tutto, ma è il Rubin Kazan ad acquistarlo e qui nella prima stagione fa registrare numeri interessanti: 27 presenze, 3 gol e 5 assist. Mentre nella seconda stagione è a quota 18 presenze, con due gol e ben 7 assist.

Kvaratskhelia, che si pronuncia Cuarascelia, di ruolo è un esterno d’attacco a sinistra: 70 kg per 183 centimetri di altezza. Il giocatore è ambidestro e questo lo rende perfetto per essere schierato anche come trequartista o sul fronte destro dell’attacco. Fino ad ora ha fatto vedere ottime doti in termini di assist, ma Kvaratskhelia è stato scelto dal Napoli anche per fare gol. Molto buone anche le sue doti di dribbling stretto ed un passo non velocissimo, ma profondo che gli permette un’ottima falcata.

KVARATSKHELIA: SKILLS E GOAL

Kvaratskhelia è uno dei giocatori più promettenti del palcoscenico europeo. Il Napoli lo ha scelto per il dopo Insigne, anche perché gli addetti ai lavori parlano molto bene di questo calciatore. I video presenti on line fanno vedere le migliori giocate del talento georgiano, che ovviamente fino ad ora non si è mai misurato nel campionato di Serie A.