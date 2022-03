La Russia minaccia l’Italia: “Con altre sanzioni conseguenze irreversibili”

La Russia minaccia l’Italia di conseguenze irreversibili in caso di altre sanzioni, lo riferisce l’agenzia Ria Novosti Alexei Paramonov.

La Russia minaccia l’Italia di conseguenze irreversibili in caso di altre sanzioni, almeno secondo quanto dice all’agenzia Ria Novosti Alexei Paramonov, direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo.

Mosca mette in guardia l’Italia dall’assumere un atteggiamento ancora più duro sul piano delle sanzioni e minaccia «conseguenze irreversibili», ha detto Paramonov senza però fornire dettagli, sta lavorando a una risposta alle sanzioni «illegittime» degli Stati Uniti e dell’Unione europea.

Citando la dichiarazione del ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire sui piani dell’Ue per lanciare una «guerra economica e finanziaria totale» contro la Russia, Paramonov ha affermato:

«Non vorremmo che la logica delle dichiarazioni del ministro trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili. Ci aspettiamo che a Roma, come in altre capitali europee, tornino comunque in sé, ricordino gli interessi profondi dei loro popoli, le costanti pacifiche e rispettose delle loro aspirazioni di politica estera».

Da Kiev, Zelensky prova a tendere la mano per arrivare a un incontro con Putin che metta fine al conflitto, ma il Cremlino per il momento respinge l’ipotesi: “Nessun incontro se prima non c’è un testo trattato”.

Le forze armate ucraine ammettono di aver perso l’accesso al mare di Azov: è conseguenza dell’assedio russo alla città di Mariupol. Mosca usa un missile Kinzhal “per distruggere un magazzino di missili delle truppe ucraine nella regione di Ivano-Frankivsk”.

Lukashenko: “Guerra può finire con una telefonata del presidente Biden a Zelensky”

“La guerra potrebbe finire molto rapidamente se” il presidente degli Stati Uniti Joe Biden chiamerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky:

“Se l’America prenderà la decisione di volere ristabilire sul suolo ucraino. Probabilmente non chiamerà. Perché la situazione che si sta sviluppando in Ucraina è molto vantaggiosa per gli americani”. È l’opinione del presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko intervistato dalla tv giapponese ‘Tbs’ secondo quanto riferisce l’agenzia russa ‘Tass’.

Per Lukashenko, infatti, “Zelensky riceve istruzioni dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dal primo ministro britannico Boris Johnson”.