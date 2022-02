Guerra Russia-Ucraina, suonano le sirene antiaereo a Kiev (VIDEO). AGGIORNAMENTI LIVE

Oramai è Guerra tra Russia ed Ucraina. La mossa di invasione è stata fatta da Punti che ha chiesto a Kiev di consegnare le armi e tornare a casa. Il presidente russo nella notte ha deciso un’azione militare, formalmente per aiutare le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, che chiedevano aiuto per la minaccia ucraina.

L’azione militare è partita alle 4 del mattino del 24 febbraio 2022, facendo cominciare la Guerra tra Russia ed Ucraina. Putin l’ha definita una “operazione militare speciale” in Ucraina.

Alla fine è stato un attacco totale con i russi che attaccano da tre fronti: Biellorussia, Crimea su Odessa e dal fronte Russo attraverso le due repubbliche autoproclamate su suolo ucraino, riconosciute dalla Russia. Putin in un discorso in tv ha detto di non voler occupare l’Ucraina ma di volerla demilitarizzare. Il presidente Zelensky ha fatto sapere che reagirà all’invasione.

9.13 Una bomba cade a Kiev – VIDEO

Intanto continuano gli attacchi della Russia sull’Ucraina. Video sui social mostrano le bombe che si abbattono nei dintorni della capitale Kiev.

8.55 La posizione della Cina

Intanto la Cina fa sapere di “seguire da vicino” la situazione in Ucraina. Al momento il governo cinese non ha preso una posizione contro la Russia e non ha condannato l’esclation. “Esortiamo tutte le parti a esercitare moderazione per evitare che la situazione sfugga al controllo” ha detto ai giornalisti il ministro degli Esteri cinese Hua Chunying.

8.15 Sale il prezzo del gas

La guerra tra Russia e Ucraina minaccia anche i prezzi del gas che salgono alle stesse. La Banca centrale russa ha fatto sapere che sta intervenendo per stabilizzare la situazione. Al momento il prezzo del gas è salito del 40% raggiungendo sul mercato di Amsterdam – benchmark del metano per l’Europa continentale – quota 125 euro a megawattora: i future sono saliti fino a un massimo del 41%,.

08.10 suonano le sirene antiaeree a Kiev

Kiev minacciata dai bombardamenti russi. Le sirene antiaeree suonano le sirene antiaeree.

8.03 Di Maio: “Aggressione russa ingiustificata”

Il ministro degli esteri Di Maio ha detto: “L’operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell’Ucraina, che l’Italia condanna con fermezza. Una violazione del diritto internazionale.

L’Italia è al fianco del popolo ucraino, insieme ai partner Ue e atlantici”.

Ore 7.15 Draghi condanna Russia per la guerra in Ucraina

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha condannato l’attacco «ingiustificato e ingiustificabile» della Russia contro l’Ucraina. «Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione». Fonte. Corriere.it

Ore 7.00 Ucraina: “Abbattuti cinque aerei russi”

Le forze armate dell’Ucraina hanno annunciato che la contraerea ha abbattuto cinque aerei russi nell’est del Paese e un elicottero. Secondo il ministro della Difesa russo, citato dalla Tass, «le difese aree dell’Ucraina sono state soppresse»: «L’infrastruttura militare delle basi aeree delle forze armate ucraine è stata distrutta, così come le installazioni di difesa». Fonte Corriere.it

Ore 6.50 Paura nelle scuole ucraine

Intanto in molte citta ucraine come a Leopoli, sono scattati gli allarmi antiaereo già nella giornata di ieri. Nelle scuole si sono dovuti rifugiare all’interno di rifugi, provocando la paura ed il piano dei bambini.