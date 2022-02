Napoli-Barcellona: tributo a Maradona, in uno stadio pieno. Ecco l’iniziativa

Napoli-Barcellona è anche la partita simbolica di Diego Armando Maradona, che ha giocato indossando entrambe le maglie. Proprio il Napoli riuscì a comprare Marada dal Barcellona, un acquisto fenomenale che fece anche scalpore. Così come fu fenomenale la presentazione al San Paolo in uno stadio gremito. Anche in Europa League per Napoli-Barcellona, ci sarà il tutto esaurito anche se ‘solo’ al 75% come impongono le attuali normi anti covid.

Il clima è quello di festa, anche se la guerra tra Russia ed Ucraina, aleggia su tutto il mondo. Ma le competizioni sportive vanno avanti e così lo stadio Maradona sarà gremito in ogni ordine di posto, per celebrare la partita che ha come simbolo Diego Armando Maradona.

Stadio Maradona: applausi per Diego

All’interno dell’impianto di Fuorigrotta ci saranno 41.044 spettatori, tutti i biglietti sono stati venduti. Tutti quelli che saranno all’interno dello stadio Maradona hanno un mito in comune: Diego Armando Maradona. Ieri si è parlato tanto del Pibe de Oro, soprattutto per le dichiarazioni di Xavi che lo ha paragonato a Messi. Ma l’immortalità di Maradona è stata celebrata sui social dal Barcellona e sarà fatto anche da 41mila spettatori di Napoli-Barcellona. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport al minuto dieci della sfida di Europa League ci sarà un applauso collettivo da parte dei tifosi del Napoli e di quelli del Barcellona, per celebrare Maradona.

Uniti nel ricordo ma divisi dalla fede calcistica. I tifosi assisteranno a quella che si appresta ad essere una partita molto combattuta. Spalletti l’ha definita una battaglia, che nessuno vuole portare ai supplementari. Per questo motivo entrambe le squadre proveranno a vincerla nei tempi regolamentari. Perché oltre all’Europa League il Napoli deve pensare anche allo scudetto, così come il Barça mira alla qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Obiettivi importanti, da difendere ad ogni costo.