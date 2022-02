Napoli: la formazione col Barcellona, Osimhen guida i suoi. Politano in dubbio

Il Napoli sfida il Barcellona e potrà contare su Lorenzo Insigne, anche Victor Osimhen partirà sicuramente titolare in Europa League. Spalletti in conferenza stampa ha fatto sapere di aver recuperato anche Politano, ma le condizioni fisiche dell’ex Sassuolo mettono in dubbio la presenza dell’ex giocatore del Sassuolo. Con ogni probabilità Politano non partirà dall’inizio. A centrocampo senza Lobotka e Anguissa le scelte di formazione sono praticamente obbligate.

Europa League: la formazione del Napoli

Spalletti ha fatto sapere che in porta gioca Meret, è lui il portiere in Europa League. In difesa recuperato Di Lorenzo, che compone la linea a quattro con Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Demme e Fabian Ruiz saranno ancora i titolari. In attacco rientro per Insigne con Zielinski e non Mertens sulla trequarti, mentre Elmas gioca a destra. Politano, secondo Corriere dello Sport non giocherà dal primo minuto. A guidare l’attacco del Napoli sarà Osimhen.

La probabile formazione del Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui. Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Spalletti.

Xavi per il Barcellona può recuperare Arujo in difesa, con Dembelé che è pronto a partire dal primo minuto nell’attacco completato da Aubameyang e Ferran Torres.

La probabile formazione del Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Alba; Gavi, De Jong, Pedri; Dembelé, Aubameyang, Ferran Torres. Allenatore: Xavi.

Napoli-Barcellona: dove vederla in tv

La sfida tra Napoli e Barcellona valida per il ritorno dei playoff di Europa League che si gioca alle ore 21.00. Napoli-Barcellona sarà trasmessa in diretta da Dazn e si potrà vedere anche in chiaro su Tv8. Entrambe le piattaforme tv permettono la visione in streaming del match. Per Dazn basterà scaricare l’applicazione dedicata. Mentre per vedere in streaming Napoli-Barcellona su Tv8, bisognerà collegarsi alla sezione web del sito della tv: Tv8.it.