Napoli-Barcellona, Spalletti richiesta specifica alla squadra

Napoli-Barcellona in Europa League partita da dentro o fuori. Dopo il pareggio dell’andata, chi vince si qualifica agli Ottavi. Luciano Spalletti ha parlato di una battaglia da vincere con le proprie armi, ovvero quella del palleggio e del dominio del campo. Praticamente la stessa tattica che vuole adottare Xavi con la sua squadra. Entrambe le squadre recuperano giocatori: Insigne, Politano e Di Lorenzo nel Napoli, Arujo nel Barcellona.

Napoli-Barcellona: il discorso di Spalletti

“Stasera Spalletti e Xavi, che vengono da percorsi decisamente diversi, si giocano una parte importante del rispettivo progetto. Luciano chiede una prova di maturità di squadra e ambiente, per compiere il definitivo salto di qualità e archiviare come una parentesi buia la brutta notte di Cagliari, neanche tanto infausta per via del pari

rimediato e poco meritato. Per Xavi è l’ultima occasione per poter vincere un titolo, dopo le eliminazioni in Champions, Supercoppa e Copa del Rey, visto che in campionato la squadra lotta solo per il quarto posto” scrive Gazzetta dello Sport.