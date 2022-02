Barcellona, Xavi: “A Napoli come se avessimo vinto. Messi più forte di Maradona!”

Xavi, tecnico del Barcellona parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli: “Vogliamo imporre il nostro gioco”.

Le parole di Xavi in conferenza stampa fotografano alla perfezione la sfida tra due squadre, Napoli e Barcellona, che hanno voglia di prendere la palla e imporre il proprio gioco.

Xavi ha colto l’occasione anche per un confronto tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi, ex compagno del coach spagnolo nella squadra blaugrana:

“E’ un onore poter giocare nello stadio intitolato a Diego. Maradona è stato un riferimento per tutti, al punto che, ancor oggi, guardiamo i suoi video e ci emozioniamo all’idea delle sue giocate. Purtroppo per lui, negli ultimi decenni è arrivato Messi, il quale si è imposto come miglior calciatore di sempre. Senza Leo, il più forte di tutti i tempi sarebbe ancora Diego, che si è dimostrato il top al mondo nella sua epoca”.

Su Napoli-Barcellona, Xavi ha invece affermato: “Affronteremo il Napoli come se all’andata avessimo vinto noi 2-1 o 3-1. La squadra di Luciano Spalletti farà molto pressing, ma noi dovremo dominare la partita con tranquillità, imponendo il nostro gioco ed il nostro possesso-palla. Il Napoli potrà contare sull’appoggio del suo pubblico, che si farà sentire; noi dovremo portare avanti il nostro credo calcistico e giocare secondo il nostro stile. Siamo pronti per questo impegno importante, sarà una battaglia.

Non superare il turno rappresenterebbe un fallimento? Il Napoli è una squadra da Champions, ma sicuramente – ha ammesso il mister – non andare avanti sarebbe fonte di enorme delusione, perché ci teniamo sempre a fare bene in Europa. Ce la giocheremo e dimostreremo ancora una volta il nostro valore”, ha concluso il tecnico del Barcellona.