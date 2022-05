Jovanotti ai Quartieri Spagnoli: “È qui l’ombelico del mondo”

Lorenzo Jovanotti a Napoli è stato protagonista da Foqus durante la presentazione del libro ‘Poesie da Spiaggia’. Ad attendere il cantautore c’erano almeno duecentocinquanta persone. Jovanotti ha detto che il suo libro è un “contenitore di porte, un ipertesto. Faccio il dj da 40 anni e questa è la mia playlist. Un libro piccolo e semplice di cose immense. Noi siamo un’industria musicale, lo riconosco, ma può darsi che nei party in spiaggia che faremo da luglio qualche poesia verrà interpretata davanti a 50 mila spettatori felici, come accadde in piazza a Recanati con Fernanda Pivano leggendo Allen Ginsberg”.

Jovanotti che di recente ha esaltato Maradona, ha poi salutato alcuni ragazzi che erano presenti, con qualcuno che ha accennato la canzone “L’ombelico del mondo”, con l’artista che ha detto: “È questo l’ombelico del mondo“. Il cantautore ha scritto poi sui social: “Grazie per la bella giornata di ieri #napoli ! Non conscevo il FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli onlus nel cuore dei #quartierispagnoli c’è questa iniziativa meravigliosa che mi ha lasciato una luce nel cuore. Bravissimi! eravamo lì Poesia Crocetti Editore e io invitati a presentare #poesiedaspiaggia insieme a Francesco Piccolo è stata una bella giornata. Il libro esce il 12 spero che vi piaccia. Oggi se vi va nell’inserto La Lettura – Corriere della Sera del Corriere della Sera ne parliamo e lo raccontiamo. Buona domenica e viva le mamme“.