Jovanotti: “Maradona, un Dio”

Jovanotti si dice un po’ romanista ed salta Diego Armando Maradona: “Praticamente come un Dio, con le sue fragilità”. Parole importante quelle spese da Lorenzo Cherubini, arte Jovanotti che intervistato a Supertele a Dazn che dice: “So che mettono le mie canzoni allo stadio della Juventus, ma non posso ripostarle perché altrimenti mi scrivono tutti. Ho amicizie nell’Inter con la famiglia Moratti, ma se devo proprio scegliere la squadra devo dire che sono un po’ romanista per una serie di coincidenze, ma senza trasporto devo ammettere. Io adoro le storie del calcio, dei romanzi e delle storie che ne escono come quelle di Maradona e non solo“.

Poi su Maradona aggiunge: “È stato uno dei più grandi personaggi della nostra generazione, praticamente un Dio e un personaggio meraviglioso attraverso la sua fragilità. Lui segnava e alla divinità si perdona tutto, perché ci fanno sentire vivi e ti dimentichi dei disastri della vita privata, perché poi c’è quella magia che hanno in pochi. E Maradona era uno di quelli“.