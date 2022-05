Napoli interesse per Caprile, l’agente: “Sogna l’azzurro”

Elia Caprile è uno dei portieri avvicinati al Napoli, il giocatore è di proprietà del Leeds ma gioca con la Pro Patria. L’agente è intervenuto ai microfoni di Radio Goal: “Il papà di Elia è napoletano verace. Elia sta facendo molto bene. Bisogna ringraziare la Pro Patria per l’occasione che gli ha dato, ma non dobbiamo dimenticarci che il suo cartellino è di proprietà del Leeds, una realtà molto importante“.

Caprile è un portiere classe 2001 di cui si parla molto bene. Il Napoli può tenerlo in considerazione per farlo entrare in rosa, ma di certo non come primo portiere. Ma dato che a fine stagione potrebbero andare via sia Ospina che Meret, allora si prendono in considerazione più strade. “Non ho parlato con Giuntoli ma il sogno di Caprile è di giocare per il Napoli e probabilmente interessa anche alla società. Lui però è del Leeds. Potrebbe avere un’occasione con il club inglese, qualora dovesse retrocedere in Championship avrebbe l’opportunità di giocare titolare e sarebbe importante per un giovane come lui“.