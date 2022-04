Meret al passo d’addio, il Napoli cambia strategia e pensa anche al ritorno di Sepe

Il Napoli pensa alla cessione di Alex Meret, il portiere è dal 2019 in azzurro ma non ha mai convinto gli allenatori. Da Ancelotti, passando per Gattuso ed infine Spalletti, hanno sempre scelto Ospina e non Meret. Il tecnico di Reggiolo è stato quello che gli ha dato maggiore spazio, ma poi lo ha sempre alternato con il portiere colombiano. Meret è sempre stata una scelta imposta dalla società, mai condivisa dagli allenatori. Basti guardare questa stagione, con Meret che era partito come sicuro titolare e si è ritrovato in panchina fissa dopo due giornate, complice anche uno dei tanti infortuni subiti.

Secondo Gazzetta dello Sport le strategie sui portieri possono cambiare in casa Napoli, ecco quanto viene scritto: “Il portiere friulano ha il contratto in scadenza tra un anno. Ma a questo punto difficilmente rinnoverà: molto probabilmente, infatti, verrà venduto in estate. Invece c’è una netta inversione di tendenza nel dialogo con Ospina“.

Poi viene aggiunto: “Il colombiano sembra disposto a prolungare alle cifre attuali (2,2 milioni netti l’anno) e a questo punto potrebbe ottenere una conferma sinora messa in discussione. Con questi presupposti, allora, si aprirebbe la caccia ad un nuovo vice. E se tornasse Sepe, ora in prestito dal Parma alla Salernitana?“