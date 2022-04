GAZZETTA – Esonero Spalletti: De Laurentiis insegue Gasperini

Luciano Spalletti potrebbe dire addio al Napoli a fine stagione, il presidente Aurelio De Laurentiis pensa a Gian Piero Gasperini. È l’indiscrezione lanciata da Gazzetta, che trova più di una conferma all’interno degli ambienti di mercato. Dire addio a Spalletti non sarà facile, perché il tecnico toscano ha un contratto per un altro anno da 2,8 milioni di euro a stagione.

Nonostante tutto De Laurentiis sta pensando ad un suo esonero, come sempre fa quando le cose cominciano a mettersi male. “Nemmeno il raggiungimento della Champions League, obiettivo dichiarato del club a inizio stagione, può garantire al tecnico la conferma, nonostante un contratto biennale in essere” scrive Gazzetta.

Gasperini tecnico del Napoli?

In questo momento il Napoli deve pensare a blindare il quarto posto, anche se la situazione in casa azzurra è veramente caotica. Si parla di una lite Spalletti-Edo De Laurentiis, di un rapporto tra il tecnico e lo staff medico che è praticamente inesistente.

Sul futuro il presidente del Napoli non ha “ancora realmente deciso e, come sua abitudine, comincerà un giro di colloqui personali prima di scegliere. Ecco che torna il auge Gian Piero Gasperini. De Laurentiis ha inseguito due volte il tecnico attuale dell’Atalanta. Tutto questo per dire che la stima di ADL per Gasperini è tanta e sarebbe il profilo migliore per rilanciare l’immagine del Napoli nella Champions League” fa sapere il quotidiano sportivo.