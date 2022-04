Biasin: “Napoli amarezza giusta, il massacro no. De Laurentiis è il problema”

Fabrizio Biasin fa il punto sulle squadre di Serie A, tra cui c’è anche il Napoli e indica Aurelio De Laurentiis come problema degli azzurri. In questi ultimi giorni le colpe del tracollo, dalla sfida con la Fiorentina e quella con l’Empoli, sono state date a tutti, dai calciatori al tecnico, ma la società non si è mai assunta le proprie responsabilità. Ora c’è un ritiro annunciato e poi cambiato, Spalletti che litiga con Edo De Laurentiis, insomma regna il caos più totale.

Anche per questo Biasin punta il dito contro De Laurentiis e scrive: “Siamo alle solite. Alle stra-solite. Alle solitissime. Com’è, come non è, arriva quel momento della stagione in cui viene giù il castello. Ed è pazzesco se si pensa che stiamo parlando della squadra terza in classifica. Certo, è vero, il gruppo di Spalletti ha accarezzato lungamente il sogno scudetto, ma era partito con l’obiettivo di tornare in Champions e quello è praticamente raggiunto. L’amarezza è legittima, il massacro generale decisamente no. E il problema è che quello, il massacro, trova sempre supporto in chi, invece, la squadra dovrebbe proteggerla, ovvero De Laurentiis. Se il patron negli ultimi anni ha avuto problemi con Benitez e poi ha avuto problemi con Sarri e poi ha avuto problemi con Ancelotti e poi ha avuto problemi con Gattuso e ora ha problemi con Spalletti, è possibile che, forse, in qualche maniera il problema sia lui. Dia retta, vada avanti con Spalletti, solo così potrà pensare di costruire qualcosa di solido, viceversa si ritroverà a dover ricominciare daccapo, per la milionesima volta“.