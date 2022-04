GAZZETA – Spalletti-Edo De Laurentiis: confronto acceso sul ritiro, il retroscena

Non c’è pace in casa Napoli, oramai con qualsiasi allenatore si arriva sempre allo scontro, quasi furioso. De Laurentiis aveva bollato Spalletti come “il miglior allenatore mai avuto“, poi nei momenti di difficoltà non è arrivata una sola parola a difesa del tecnico che ha ancora un altro anno di contratto. Questo per far capire il clima e la gestione della società azzurra. Ma Gazzetta mette in evidenza un altro retroscena, ovvero un diverbio acceso tra Luciano Spalletti ed Edo De Laurentiis per la questione ritiro. Secondo il quotidiano sportivo il confronto sarebbe avvenuto in treno, durante il viaggio di ritorno da Empoli, quindi dopo la clamorosa sconfitta degli azzurri.

Ritiro Napoli: lite tra Spalletti ed Edo De Laurentiis

Proprio quella sconfitta ha portato i giocatori nuovamente in ritiro. Decisione che è arrivata quando gli animi erano ancora molto acceso, ed attraverso una comunicazione che ha visto tre lanci diversi e contrastanti tra di loro; questo sempre per far capire il clima che gira in casa azzurra.

Ma Gazzetta entra nello specifico della lite tra allenatore e vice presidente e scrive: “In mezzo a questo balletto un confronto acceso, domenica sera in treno, fra Spalletti e il vice presidente Edo De Laurentiis. In discussione le modalità di un ritiro che la squadra avrebbe subìto – senza ammutinamenti – ma non condiviso. La difficoltà a reperire un albergo disponibile in questo periodo in cui Napoli è piena di turisti (con costi che salgono) e la difesa dei giocatori da parte del tecnico hanno portato a questo compromesso“.