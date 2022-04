Clamoroso fallo non fischiato a Morata sul pareggio di Dybala – VIDEO

Polemiche in Sassuolo-Juventus per il fallo di Morata su Kyriakopoulos che ha dato il via libera al gol del pareggio di Dybala. Davvero clamoroso quello che è accaduto in campo, con l’arbitro Maresca ed il Var che convalidano il gol di Dybala che nasce da un fallo palese di Morata.

L’attaccante della Juventus strattona e trattiene in maniera veramente Kyriakopoulos, che addirittura viene sbattuto a terra. Per l’arbitro Maresca non c’è fallo di Morata su Kyriakopoulos e lascia giocare, la palla arriva a Dybala che segna il gol del pareggio. Il Var valuta l’azione ma non richiama l’arbitro al video. Sull’episodio da moviola di Sassuolo-Juventus arriva anche l’interpretazione di Marelli: “Questi sono episodi in cui l’arbitro non sarà mai richiamato al video. Questo perché è il direttore di gara a decidere su questo tipo di contatto“.