Santini: “De Laurentiis-Spalletti, clamorosa decisione del presidente”

Fabio Santini, parla della crisi tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. Secondo l’esperto di mercato tra i due il rapporto non sarebbe proprio idilliaco.

Fabio Santini, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto durante la trasmissione Il Processo, programma in onda su 7 Gold. Queste le sue parole: “Mi risultano delle frizioni tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. Ma a Napoli non è certo una novità. Capita spesso, infatti, che il patron entri in conflitto con l’allenatore di turno. Ne sanno qualcosa i mister che hanno preceduto il toscano alla guida del sodalizio campano“.

Fabio Santini nel corso del suo intervento ha aggiunto ulteriori dettagli : “Non escludo una clamorosa decisione di Aurelio De Laurentiis in vista della prossima stagione. Infatti il presidente e imprenditore cinematografico potrebbe decidere di sollevare Luciano Spalletti dall’incarico di allenatore del Napoli. Ma il toscano resterebbe naturalmente sulla panchina degli azzurri fino al termine della stagione. Il problema di De Laurentiis è che spesso, con il suo comportamento, si vuole sostituire all’allenatore”.