IL MATTINO – Meret contagiato da Donnarumma: “Errore che può costare il posto”

Alex Meret ha commesso un grave errore in Empoli-Napoli, il gol del pareggio nasce da una sua clamorosa indecisione. Il portiere ha ricevuto pesanti critiche in queste ultime ore, in tanti hanno scritto che Meret non ha le qualità per giocare nel Napoli. Eppure il club azzurro ci ha creduto molto quando lo ha prelevato dall’Udinese: 25 milioni di euro per strappare un portiere considerato il futuro della Nazionale italiana. L’errore con l’Empoli ridimensiona ancora di più le sue aspettative al Napoli, che già erano in ribasso.

Ecco quanto scrive Il Mattino: “Ieri, dopo il clamoroso errore, la scena è stata: il numero 1 del Napoli affranto

accovacciato sul terreno di gioco. Si è fatto contagiare dal «virus» di Donnarumma, che altrettanto goffamente aveva fatto un pasticcio analogo in Champions contro il Real Madrid. Lui che aveva giurato amore eterno al Napoli e alla maglia nonostante stagioni vissute all’ombra di Ospina, con quell’errore clamoroso ha rovinato la festa al Napoli e ai napoletani. Da quel momento in poi, infatti, la gara si è letteralmente spostata: dai binari del Napoli a quelli dell’Empoli e la squadra di Spalletti si è fatta sorpassare nell’arco di appena 7 minuti. Cose mai viste“.