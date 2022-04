Marani: “La Juve vuole il terzo posto”

La lunga frenata del Napoli che in tre partite ha raccolto solo un punto fa rientrare la Juventus in corsa per il terzo posto. Matteo Marani giornalista di Sky ha commentato: “La Juventus gioca con il Sassuolo questa sera ed ha la chance di accorciare sul Napoli. Tra il finire quarti o finire terzi, sicuramente è meglio finire terzi. La Juventus ha la possibilità di chiudere il campionato sul podio, senza contare anche la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Allegri non vuole farsi sfuggire questa doppia opportunità. I bianconeri sono partiti male ma poi hanno avuto l’abilità per ritrovarsi, avevano le carte in regola per giocarsi il campionato“.

Attualmente la Juve ha 63 punti in classifica, mentre il Napoli 67 a quattro giornate dalla fine del campionato. Il Napoli che va in ritiro, deve fare di tutto per conservare almeno il quarto posto. La squadra di Spalletti ha 9 punti di vantaggio sulla Roma ma dopo la sconfitta con l’Empoli sono riapparsi i fantasmi di Napoli-Verona della scorsa stagione con Gattuso. Certo il margine di vantaggio è rassicurante, ma gli azzurri devono chiudere al meglio la stagione, per evitare ancora figuracce. Ovviamente il quarto posto significa qualificazione Champions League, con annessi introiti, almeno 50 milioni per le casse di De Laurentiis.