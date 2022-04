“Cessione Osimhen, De Laurentiis può fare una grande plusvalenza”

Victor Osimhen finisce sul calciomercato, come tanti altri giocatori del Napoli. L’attaccante nigeriano piace in Premier League. Per Osimhen si parla di un possibile addio a fine stagione, con le big del campionato inglese interessate al giocatore. L’Arsenal ha messo nel mirino Osimhen, ma ci sono anche altri club come il Newcastle in fila l’attaccante.

De Laurentiis pensa ad una rivoluzione in casa Napoli, ecco perché quasi nessuno ha il posto assicurato nella prossima rosa azzurra, che potrebbe non avere più Spalletti come allenatore. Anche il tecnico del Napoli è in bilico dopo le ultime uscite tutt’altro che felici.

Calciomercato: il prezzo di Osimhen

Secondo le ultime notizie Osimhen viene valutato dalla SSCN 100 milioni di euro, ma per Tuttomercatoweb, il presidente De Laurentiis si accontenterebbe anche di 90 milioni di euro. Osimhen è stato preso dal Napoli per una valutazione complessiva di 70 milioni di euro compresi i cartellini di Karnezis e tre giocatori della Primavera. Dunque se il Napoli dovesse rivendere Osimhen a 90 milioni di euro, con due stagioni di ammortamento, farebbe sicuramente un bel colpo in termini di plusvalenze. Ovviamente si andrebbe a privare di un giocatore che ha un enorme potenziale, altrimenti non sarebbe seguito dai club di Premier League.

Intanto Giuntoli ha già messo a segno i colpi Kvaratskhelia e Olivera, per fondare la rosa del futuro che può essere rivoluzionata.