Gazzetta – Arsenal punta deciso su Osimhen, filtra la volontà del giocatore

Victor Osimhen finisce nel mirino della Premier League, l’Arsenal sta pensando concretamente all’attaccante del Napoli. La notizia viene lanciata da Gazzetta dello Sport, con la Premier League che aggiunge un’altra squadra alle pretendenti per Osimhen. L’attaccante nigeriano in questa stagione, fino ad ora, ha messo a segno sedici reti, nonostante abbia saltato 16 partite per infortuni e squalifiche. Insomma Le prospettive per l’attaccante sembrano rosee. Ecco perché in Premier League piace moltissimo Osimhen, tanto che molti club stanno chiedendo informazioni.

Calciomercato: Arsenal vuole Osimhen

Secondo le ultime indiscrezioni i Gunners hanno fatto concreti passi avanti per il calciatore. Come anticipato proprio da Napolipiu, l’Arsenal è la squadra più interessata ad Osimhen. Il club spera di prendere due giocatori azzurri, dato che è molto interessato anche a Fabian Ruiz, centrocampista che con ogni probabilità lascerà il club partenopeo a fine stagione. Discorso diverso per Osimhen che verrebbe ceduto solo per un’offerta da cento milioni di euro.

Secondo Gazzetta dello Sport, l’Arsenal si è mosso concretamente per l’attaccante, che non disdegna un passaggio in Premier League. Però il giocatore vuole un club che giochi la Champions League. Attualmente l’Arsenal è al quarto posto in classifica di Premier League. Gli uomini di Arteta hanno vinto ieri con il Manchester United ed ora hanno due punti di vantaggio sul Tottenham di Antonio Conte.