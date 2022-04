Kvaratskhelia altro super gol, tiro a giro a palla all’incrocio – VIDEO

Khvicha Kvaratskhelia segna un altro gol nel match Torpedo Kutaisi-Dinamo Batumi. Tiro a giro e gol alla Insigne per l’attaccante acquistato dal Napoli. L’attaccante ha firmato il definitivo 3-0 con cui la Dinamo Batumi vince fuori casa e resta salda al primo posto in classifica in Erovnuli Liga.

Kvaratskhelia aveva messo a segno una doppietta già nella scorsa partita, ora si è ripetuto con un altro gol bellissimo.

Dinamo Batumi: gol Kvaratskhelia

Il destro del georgiano è morbidissimo, ha il tempo e lo spazio per piazzarla e non si fa pregare. Il tiro a giro di Kvartskhelia in Torpedo Kutaisi-Dinamo Batumi dà un saggio delle qualità del giocatore. Oramai si è chiaro che il suo piede destro sia educatissimo, pronto a far prendere al pallone il giro giusto. Ecco perché l’attaccante è considerato come l’erede di Insigne. Può giocare anche sulla destra, ma rende meglio nella posizione di esterno d’attacco a sinistra, dove può accendere la giocata con i suoi dribbling o accentrarsi e concludere verso la porta. Ovviamente Kvaratskhelia si dovrà misurare con il campionato di Serie A, che è sicuramente più ostico di quello russo e georgiano. Le premesse però sembrano buoni, con i tifosi del Napoli che sperano di aver trovato il giusto erede di Insigne.