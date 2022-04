Ambrosino 17 reti, super gol anche con la Fiorentina. Il video

Giuseppe Ambrosino segna il suo gol numero 17 in Napoli-Fiorentina del campionato Primavera, partita termina 3-2. Gli azzurri di Frustalupi vanno in vantaggio di due gol, il primo lo mette a segno proprio Ambrosino con un bellissimo colpo di testa da attaccante vero. Il secondo è un autogol propiziato dalla coppia Ambrosino-Vergara. Poi la Fiorentina reagisce e trova addirittura il pareggio, prima del definitivo 3-2 di Iaccarino su rigore.

Sempre in primo piano Giuseppe Ambrosino bomber blindato dal Napoli. L’attaccante di Procida è uno dei talenti su cui vuole scommettere la società di Aurelio De Laurentiis. In questa stagione so sta mettendo in mostra con le sue reti. Ora c’è da capire se Spalletti lo vorrà tenere in rosa per tutta la prossima stagione, oppure per lui si può prevedere un prestito magari in un club di Serie B o Serie C, imitando il percorso che fece Insigne.