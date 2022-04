Dribbling da urlo e doppietta fantastica per Kvartskhelia: il video fa impazzire i tifosi

Kvicha Kvaratskhelia mette a segno una doppietta nella vittoria per 5-2 della Dinamo Batumi, firmando anche un assist. Kvaratskhelia ha messo in mostra il meglio del suo repertorio, un dribbling pazzesco con annesso tunnel che ha portato al gol di Flamarion, ben imbeccato ad un bellissimo cross del georgiano.

Ma Kvartskhelia è stato protagonista con la Dinamo Batumi, nel campionato georgiano, anche grazie ai due gol messi a segno. La prima rete con un sinistro di esterno di prima intenzione, la secondo con un favoloso destro a giro imprendibile per il portiere.

Kvaratskhelia: doppietta Dinamo Batumi-Gagra

Un gol alla Insigne per Kvartskhelia, ovvero il giocatore che dovrà sostituire quando vestirà la maglia del Napoli. Il talento georgiano è stato già acquisto dal Napoli. Giuntoli ha fatto capire che Kvartskhelia è da considerarsi un giocatore azzurro, anche se non ha potuto dare l’ufficialità. Le qualità di Kvartskhelia sono innegabili, grandi dribbling, forza fisica e destro delicatissimo, in grado di mettere il pallone dove vuole. Il Napoli è riuscito a battere la concorrenza dei grandi club ed è pronto a portare in Italia il giocatore georgiano ex Rubin Kazan. Per ora l’attaccante continuerà a giocare con la Dinamo Batumi, ma da giugno in poi si trasferirà in Italia per vestire la maglia del Napoli.