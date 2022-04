Kvaratskhelia è del Napoli: la partita in cui distrusse i sogni di Ibrahimovic – VIDEO

Khvicha Kvaratskhelia è un giocatore del Napoli, visite mediche effettuate ed accordo trovato: guadagnerà 1,5 milioni di euro a stagione. Tutto pronto per accogliere il giocatore georgiano, 22 anni ed un baglio di talento importantissimo. Non è un caso che lo seguissero da vicino anche club di Premier League come il Liverpool. Ma è stato il Napoli ad affondare il colpo, con Giuntoli che ha bruciato Roma e Milan, squadre della Serie A che avevano messo nel mirino il georgiano. L’acquisto di Kvartskhelia per il Napoli può essere un colpo di quelli importantissimi, dato che molti addetti ai lavori ne parlano con grande entusiasmo. Nonostante non abbia mai giocato in Europa viene considerato un grandissimo talento, in grado di diventare un top player.

Kvaratskhelia: i gol con la Svezia

C’è una partita in cui Kvaratskhelia si è fatto conoscere agli occhi dei tifosi europei. Quella giocata tra Georgia e Svezia, in cui la squadra caucasica vinse per 2-0 con due gol di Kvaratskhelia. Ma quello che impressionò del giocatore numero 18 della Georgia, fu la maturità con cui affrontò quel match. In quella occasione mise in mostra le sue qualità tecniche: passo profondo, dribbling stretto, forza fisica, tiro a giro e capacità di vedere la porta. Magari Kvartskhelia non è ancora un bomber di razza: fino ad ora ha segnato ‘solo’ 14 gol, ma a 22 anni ha tutto il tempo di crescere e di dimostrare il suo valore al Napoli.