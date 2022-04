“Spalletti un perdente, commette sempre errori” Lanza distrugge il tecnico del Napoli

“Luciano Spalletti è un perdente” lo scrive Cesare Lanza su La Verità. L’allenatore del Napoli viene considerato non pronto per i grandi match. Le parole, soprattutto quelle scritte, non lasciano grande spazio all’interpretazione. Ecco perché quanto scritto da Lanza su La Verità sono un pugno in pieno volto al tecnico del Napoli, che sicuramente è uno dei top allenatori in Serie A.

Eppure viene considerato un perdente. Certo se la filosofia è quella di vincere ad ogni costo, come ad esempio fa la Juve di Allegri, allora va bene tutto. Peccato che dopo l’ennesima vittoria stentata, sembra ombra di gioco, sui social i tifosi bianconeri abbiano nuovamente invocato l’esonero del tecnico, con l’hashtag Allegriout.

Spalletti perdente, cosa ha scritto Lanza su La Verità

“Non mi stupisco del Napoli allenato da Spalletti, uno che di calcio indubbiamente capisce molto, ma purtroppo è un perdente: nella Roma e anche altrove, puntualmente, nelle partite decisive commette errori madornali, forse per una incorreggibile superbia intellettuale” scrive testualmente il giornalista.

Ma il giornalista ne ha anche per la qualità del campionato italiano e aggiunge: “La lotta al vertice è definita da molti osservatori come una «meravigliosa» incertezza per lo scudetto. A me invece appare come una pesante conferma della nostra scarsa qualità calcistica“.

Lanza ha definito perdente Spalletti ancora prima che finisse il campionato, nonostante il Napoli abbia ‘solo’ due punti di svantaggio dal Milan, a sei giornate dalla fine. Certo la sconfitta con la Fiorentina è pesante, ma non tutto è finito. I giocatori del Napoli credono nello scudetto. Un segnale importante è stato lanciato da Koulibaly e Osimhen. Ma anche dalla stessa società azzurra che continua a credere nel titolo. Non sarà ancora una vittoria, ma di certo non è ancora una sconfitta, il verdetto arriverà solo a fine stagione.