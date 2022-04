Osimhen carica il Napoli, il messaggio da brividi sui social

Victor Osimhen prende per mano il Napoli, a suon di gol, dodici in campionato, sedici stagionali, nonostante i tanti infortuni e assenze. Ma lo fa anche comunicando sui social, il regno in cui si dialoga al giorno d’oggi, in cui si lanciano segnali di speranza, anche sportivi. “È stata una sconfitta dolorosa ma non lasceremo che la nostra speranza venga infranta. Noi continuiamo a crederci” ha scritto Victor Osimhen, il re dei bomber azzurri in questa stagione.

Scudetto Napoli: perché crederci

Il pareggio del Milan ha dato fiato a tutti, al Napoli prima di tutto, dopo la sconfitta con la Fiorentina. Ha dato vigore all’Inter che ha una partita in più da giocare rispetto alle altre, ma anche alla Juventus, che un minimo di speranza per il tricolore ancora la nutre. Anche Fabio Cannavaro ha avvisato di stare attenti ai bianconeri.

Ma è la matematica a tenere a galla il Napoli che ha 66 punti come quelli dell’Inter, mentre il Milan ne ha ‘solo’ 68. Ci sono ancora sei partite da giocare: diciotto punti in palio e quindi è ancora tutto possibile. Il Napoli domenica gioca con la Roma e può continuare a credere nello scudetto. Ma dovrà essere perfetta, non solo tecnicamente, ma soprattutto mentalmente. Koulibaly ha detto: “Chi non crede esca fuori”. Beh Osimhen ci crede ancora, questo è un bene, perché sarà lui a guidare l’attacco azzurro fino a fine stagione, poi chissà. Perché le vie del calciomercato sono infinite, ma ci sarà tempo per pensarci.