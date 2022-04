Napoli: due acquisti fatti, Kvaratskhelia e Olivera. Chiuso anche un rinnovo

Calciomercato Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis ha chiuso gli acquisti di Kvaratskhelia e Olivera. Due operazioni condotte in gran segreto da Cristiano Giuntoli che avrebbe voluto anticipare già a gennaio l’arrivo dell’esterno sinistro di difesa uruguaiano. Ma il presidente del Getafe ha bloccato la cessione di Olivera nel mercato invernale, per evitare di indebolire la su squadra.

Entrambi i calciatori vestiranno la maglia azzurra a fine stagione, con Kvaratskhelia che ha già svolto le visite mediche in una località segreta. Manca da sbrigare la burocrazia, poi l’annuncio arriverà all’apertura della sessione di calciomercato estiva 2022/23. Stessa cosa accadrà anche per Olivera.

Napoli: rinnovo Juan Jesus

Ma secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, il Napoli ha pronto anche un rinnovo di contratto, quello di Juan Jesus. Il difensore brasiliano di 30 anni ha disputato un’ottima stagione, dando ampi margini di garanzia fisica, mentale e tecnica. Preso a parametro zero, grazie ad una intuizione di Spalletti, il difensore è diventato un ottimo elemento della rosa di Spalletti. Ha sostituito senza sbavature Koulibaly e si fa sempre trovare pronto, anche quando deve giocare fuori ruolo, come esterno mancino. Mai una polemica, mai una critica, sempre propositivo. Il rinnovo di Juan Jesus al Napoli, fa restare in rosa un giocatore di grande garanzia, ma anche un elemento molto positivo per lo spogliatoio partenopeo.

Il quotidiano sportivo indica come rinnovi vicini anche quelli di Meret e di Rrahmani, mentre c’è più difficoltà per Ospina e Mertens.