Kvaratskhelia è un giocatore del Napoli: svolte le visite mediche, le cifre

Khvicha Kvaratskhelia è un giocatore del Napoli, tutto fatto con la Dinamo Batumi, accordo trovato e prime visite mediche eseguite. Praticamente i passaggi più complicati della trattativa sono stati portati a termine, con l’attaccante che ha accettato la proposta azzurra. Kvaratskhelia ha rescisso il contratto con il Rubin Kazan dopo che la sua famiglia aveva ricevuto minacce in Georgia, perché militava in un club russo. Poi l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e lo stop del campionato ha fatto il resto. Contratto risolto e Kvaratskhelia, con una pronuncia molto più semplice di quel che si pensa, che ha firmato un biennale con la Dinamo Batumi. Solo un passaggio di transito, perché Cristiano Giuntoli aveva già opzionato da tempo il giocatore.

Kvaratskhelia al Napoli: le cifre del contratto

L’annuncio ufficiale dell’acquisto del giocatore di 22 anni georgiano ci sarà solo a fine stagione, ovvero quando riaprirà il mercato. Secondo Corriere dello Sport però, non ci sono più margini di trattativa con altri club. Il Napoli ha fatto svolgere le visite mediche a Kvaratskhelia in una località segreta e blindata, chiudendo l’affare. Il calciatore esterno mancino d’attacco firmerà un contratto quinquennale a 1,5 milioni di euro a stagione. Il ruolo di Kvaratskhelia è quello che lascerà vuoto Lorenzo Insigne, ma le caratteristiche tecniche di Kvaratskhelia sono differenti. Passo più lungo, maggiore forza fisica, dribbling stretto. Il giocatore piace a tanti club europei, ma Giuntoli ha lavorato sotto traccia ed è riuscito a portarsi a casa il calciatore georgiano beffando la concorrenza.

Dunque Kvaratskhelia può essere considerato un nuovo acquisto del Napoli, le visite mediche bloccano di fatto l’affare, così come l’accordo con il giocatore. Non resta altro che sbrigare le formalità burocratiche, poi la firma arriverà appena aprirà la sessione di calciomercato 2022/23. Giunto e De Laurentiis si sono portati avanti con il lavoro, prendendo anche Mathias Olivera dal Getafe, una fascia mancina tutta nuova per il nuovo corso del Napoli.