Incidente d’auto per Freddy Rincon, è in condizioni critiche

Gravissimo incidente d’auto per Freddy Rincon ex giocatore colombiano del Napoli, il fatto è avvenuto a Cali in Colombia. L’ex attaccante ha militato nel Napoli nella stagione 1994-95 con Boskov allenatore, sette gol per lui e una doppietta fantastica alla Lazio che ancora tutti ricordano.

L’incidente Rincon è stato registrato nella notte a Cali in Colombia nei pressi dello stadio Pascual Guerrero. L’auto guidata da Rincon si è scontrata con un autobus. Le condizioni d i Rincon sono critiche, è stato ferito gravemente ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso la clinica Imbanaco di Cali dove ha subito un’operazione a causa di un trauma cranico.

Sulle cause dell’incidente di Rincon le autorità colombiano stanno ancora indagando. Il 55enne ex calciatore si è schiantato con la sua vettura contro un autobus all’incrocio di due strade. Bisognerà capire meglio la dinamica dell’incidente, ma sicuramente la cosa più importante è che l’uomo si possa riprendere quanto prima. Rincon è stato un giocatore molto amato, in patria e non solo. Passo lento, da sudamericano, ma in grado di inventare grandi colpi. A Napoli ha giocato solo una stagione, per poi passare al Real Madrid. Rincon è stato pilastro della Nazionale colombiana, giocando tre Mondiali (Italia 90, Usa 94, Francia 98) e ha giocato tre volte la Coppa America.