Cerchione: “Il Napoli non gioca bene con Osimhen. Ecco cosa fanno i compagni”

Victor Osimhen ha segnato un gol e offerto un assist in Napoli-Fiorentina ma non mancano le critiche. Le doti del giocatore nigeriano sono sempre oggetto di discussione. Osimhen non è un attaccante bello da vedere ma fa gol, sedici in tutta la stagione fino ad ora, secondo campionato in doppia cifra in Serie A, nonostante le tantissime partite saltate. Tra le pagelle di Napoli-Fiorentina Osimhen non è il peggiore, ma di certo non è esente da critiche.

Ecco cosa pensa Luca Cerchione su Osimhen: “Il Napoli con Osimhen è più pericoloso, ma gioca peggio perché il ragazzo non dialoga coi compagni e, anzi, induce tutti al lancio lungo e prevedibile. Se il 9 è in giornata e gli avversari non lo tengono, Spalletti gode. Diversamente, si piange”. Per Osimhen si parla di una clamorosa cessione a fine stagione, con destinazione Bundesliga. Una cessione che farebbe storcere il naso a molte persone, dato che il nigeriano non riesce ancora a convincere tutti i tifosi.