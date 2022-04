Fabian passaggio alla Michu: distrutto dalla pagelle

Le pagelle di Napoli-Fiorentina prendono di mira Fabian Ruiz che non arriva alla sufficienza: tanti gli errori dello spagnolo. Uno dei più gravi è sicuramente il mancato tiro che poteva portare gli azzurri in vantaggio. Lo spagnolo aveva la porta spalancata, ma ha preferito un assist impossibile a Zielinski rifiutando di calciare. In tanti nel gesto di Fabian Ruiz hanno rivisto quello che fece Michu tempo addietro.

Napoli-Fiorentina: le pagelle di Fabian Ruiz

Tuttosport 4,5 – Probabilmente il peggiore in campo, anche per la responsabilità di non aver segnato il gol dell’1-0: con la porta spalancata ha preferito passare a un compagno che non c’era.

Il Mattino 4,5 – Senza passo, senza ritmo, neppure per un istante ha fatto filtro o massa: si è consegnato al destino e il destino di è preso gioco di lui. Incrocia Amrabat e Duncan che fanno la figura dei fenomeni per la voglia che ci mettono: irritante quando a pochi metri dalla porta passa indietro piuttosto che calciare.

Gazzetta 5 – Non sta bene e si vede, in queste condizioni serve a poco.

Corriere dello Sport 5 – Ha Duncan addosso e non riesce a liberarsene, passeggiando in una terra di nessuno che fatica a riempire.