Damascelli annienta il Napoli: “Crisi interna e limiti del gruppo”

La sconfitta del Napoli con La Fiorentina lascia l’amaro in bocca ai tifosi azzurri, ma apre anche alle forti critiche di tanti giornalisti. La prestazione di Fabian Ruiz è stata messa in evidenza dalle pagelle dei principali quotidiani. Ma anche i commenti, sono ovviamente, tutt’altro che positivi. Tony Damascelli nel suo editoriale per La Stampa scrive: “La crisi interna del Napoli rappresenta il limite di un gruppo con problemi di maturità e personalità non riuscendo a liberarsi dalla nuvola maradoniana la cui immagine appare sulla maglia dei calciatori, è presente nei sogni e nelle parole dei tifosi ma non può cambiare le sorti della squadra“.

Poi aggiunge: “Il Napoli è al settimo posto nella graduatoria dei punti ottenuti in casa, addirittura preceduto dalla Juventus che all’Allianz ne ha combinate mille, ma è primo nei risultati ottenuti lontano da Napoli, proprio a conferma della difficoltà a sopportare il peso di responsabilità e il clima di Fuorigrotta“. Lunedì di Pasquetta il Napoli giocherà in casa con la Roma, altra sfida delicatissima. Anche perché nonostante la sconfitta con la Fiorentina, le speranze scudetto del Napoli non sono ancora terminate. Il pareggio del Milan gioca a favore di tutte le inseguitrici, Napoli, Inter e Juventus.