L’analisi irriverente, chissà se Lozano al Real Madrid sbaglierà quei passaggi

Il Napoli perde con la Fiorentina, una sconfitta resa ancora più dolorosa dal pareggio del Milan con il Torino. In caso di vittoria il Napoli poteva portarsi da solo in vetta alla classifica di Serie A. Ma la squadra di Spalletti è incappata nell quinta sconfitta in campionato al Maradona, l’ottava in stagione a Fuorigrotta. Una sorta di timore e di mancanza di attributi da parte dei giocatori azzurri, che quando sentono la spinta dei 52mila sembrano avere timore, invece di ricavarne una carica incredibile.

Koulibaly prova a scuotere lo spogliatoio, ma a sei giornate dal termine anche Spalletti deve fare scelte difficili e deve dimostrare pugno duro. Perché uno Zielinski in versione fantasma è inguardabile. Siamo sicuri che Elmas possa fare meglio? Invece il macedone va costantemente in panchina, il perché qualcuno deve spiegarlo.

Napoli-Fiorentina: l’errore clamoroso di Lozano

Ma il Napoli ha perso con la Fiorentina anche a causa di errori individuali. La difesa non proprio eccellente, con Ospina che resta inchiodato sulla linea di porta mentre la palla viaggia nell’area piccola, in occasione del primo gol di Gonzalez. La scivolata di Mario Rui che spera in un fallo in occasione del raddoppio.

Ma il Napoli si è autodistrutto anche a causa di errori individuali in attacco. Si va da Fabian Ruiz con la sindrome Michu. Lo spagnolo aveva l’opportunità di portare in vantaggio gli azzurri, ma liberissimo in area preferisce non calciare.

Ma Osimhen, che pure si danna l’anima e fornisce un gol ed un assist, commette due errori da scuola calcio: in entrambe le occasioni sono due fuorigioco. Nel primo il nigeriano viene pizzicato poco oltre la linea, ma Osimhen era liberissimo di controllare il fuorigioco dato che era riuscito a sorprendere i difensore avversari, ma senza marcatura è riuscito ad andare in offside. Nel secondo caso Osimhen si è visto annullare un gol, perché ancora una volta non ha mantenuto la linea, mettendosi oltre la linea della palla senza alcun pressing avversario.

Ma forse l’errore più clamoroso di Napoli-Fiorentina, lo commette Hirving Lozano. Non ce ne voglia il messicano che ha aspirazioni di giocare in un grande club, più forte del Napoli. Gli auguriamo ogni bene, ma mister 40 milioni non riesce a fare un passaggio di prima per liberare Mertens che ha una prateria davanti.

Il messicano non è contrastato, è senza pressing, deve solo centrare il passaggio, ma riesce a sbagliarlo. Chissà se al Real Madrid gli perdonerebbero una disattenzione del genere.

In ogni caso il Napoli resta ancora in corsa per lo scudetto. Koulibaly ha indicato la porta, chi non ci crede, sa cosa fare.

