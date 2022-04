Napoli, trova portafoglio e lo restituisce al turista americano: finale commovente

Napoli ritrova portafoglio di un turista americano e glielo riconsegna. Bellissimo il gesto di ringraziamento verso il cittadino napoletano.

Turista americano perde il portafogli con soldi e documenti mentre è in visita Napoli. il capoluogo partenopeo è una delle mete turistiche più ambite dai turisti di tutto il mondo. Le festività pasquali e l’allentamento delle restrizioni per la pandemia hanno attirato moltissime persone come non accadeva da tempo, Alberghi e b&b fanno registrare il sold-out.

Come riporta la redazione di arenapoli.it, c’è da segnalare l’ennesimo gesto di grande solidarietà da parte dei napoletani. Ecco il racconto:

“Mi trovavo all’interno di un noto bar di Napoli – racconta Alessandro – quando mi accorgo che una persona aveva perso il portafogli. Prontamente mi alzo dalla mia sedia e raggiungo la persona per restituirgli il portafoglio. Mi dice di essere americano e di essere felice e commosso da questo mio gesto”.