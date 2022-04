Koulibaly alza la voce: “Chi non crede nello scudetto esca dallo spogliatoio”

I tre punti persi dal Napoli con la Fiorentina possono avere un effetto brutale sulla testa dei calciatori azzurri. L’entusiasmo era alle stelle dopo la vittoria con l’Atalanta, ma il Napoli è caduto nel suo vecchio problema di non riuscire ad avere continuità. Secondo Umberto Chiariello c’è una maledizione per il Napoli. La realtà è che la squadra azzurra ancora una volta ha sbagliato una partita al Maradona: quinta sconfitta in casa in campionato, ottava stagionale, i numeri danno spesso indicazioni veritiere. Ma il pareggio del Milan tiene ancora tutti a galla, persino la Juve spera nel titolo. Così come Koulibaly che crede nello scudetto del Napoli ed ha voluto scuotere i suoi compagni.

Scudetto Napoli: Koulibaly parla ai compagni

“Mancano ancora tante partite, chi non crede nello scudetto, esca dallo spogliatoio” ha detto Koulibaly, è il retroscena raccontato da Tuttosport. Il difensore senegalese è di fatto uno dei capitani del Napoli ed al termine del match con la Fiorentina è andato a parlare ai microfoni di Dazn. Anche in quel caso Koulibaly ha detto di credere nello scudetto del Napoli, anche perché ci sono ancora diciotto punti da conquistare.

Certo il rammarico è enorme, soprattutto dopo il pareggio del Milan. Con una vittoria il Napoli avrebbe potuto scavalcare i rossoneri, invece solo l’Inter e la Juventus hanno recuperato punti nella 32sima giornata di Serie A.

Ma la matematica impone al Napoli di crederci, così come ci deve credere Spalletti, magari compiendo anche scelte difficili. Perché Zielinski sembra davvero fuori forma, sia fisica che mentale. Il polacco è sublime quando è in condizione, ma ora sembra l’ombra di se stesso. Per questo finale di campionato bisogna dare il massimo sotto ogni punto di vista. Lunedì prossimo al Maradona arriva la Roma, una gara complicata da giocare di nuovo in casa; chi non ci crede sa qual è la porta, l’ha indicata Koulibaly.