Napoli sconfitto, Gazzetta: “Pressione messa dai masanielli locali”

Il Napoli viene sconfitta dalla Fiorentina allo stadio Maradona, quinta sconfitta in campionato nell’impianto di Fuorigrotta. Il Napoli esce con le ossa rotte dalla sfida con i viola, La corsa scudetto si complica, ma non è ancora finita, il pareggio del Milan lascia ancora speranza e punti.

Ma secondo Gazzetta dello Sport la sconfitta è anche colpa dell’ambiente in cui gioca il Napoli. Ecco quanto scritto dal quotidiano sportivo: “Il Napoli soffre le pressioni di casa, le aspettative eccessive, i “masanielli” locali che aizzano la piazza contro i presunti poteri forti del Nord e creano alibi preventivi a profusione, salvo infilzare i giocatori e l’allenatore dopo ogni inciampo“.

Napoli-Fiorentina: il commento di Gazzetta