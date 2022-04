Il Milan pareggia col Torino, che rammarico per il Napoli. La classifica

Il Milan pareggia con Torino secondo consecutivo per gli uomini di Pioli che si fermano sullo 0-0. Partita scoppiettante sia nel primo che nel secondo tempo, ma con le reti che restano inviolate, nonostante entrambe le formazioni provino a fare poi di qualcosa per vincere la partita.

Il pareggio del Milan con il Torino, aumenta ancora di più il rammarico per la sconfitta del Napoli con la Fiorentina . Perché gli azzurri con una vittoria avrebbero scavalcato i rossoneri in cima alla classifica. Alla fine la 32sima giornata di campionato sorride solo all’Inter che recupera punti sul Milan e Napoli, così come li recupera anche la Juventus che resta al quarto posto in classifica, nonostante la vittoria il Cagliari. La corsa scudetto resta ancora aperta a sei giornate dalla fine. Koulibaly ha detto che il Napoli ci deve credere ancora, senza guardare le altre. Anche perché l’Inter ha una gara ancora da recuperare. Certo che il mancato allungo del Milan sul Napoli, apre un po’ di più i giochi rispetto al pomeriggio. Ovviamente il Napoli dovrà evitare prestazioni come contro la Fiorentina altrimenti sarà praticamente impossibile restare ancora sul treno scudetto.