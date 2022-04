Koulibaly: “Siamo arrabbiati, ma io ci credo ancora. Diamo il massimo”

Kalidou Koulibaly commenta la sconfitta del Napoli con la Fiorentina ai microfoni di Dazn: “Volevamo vincere ad ogni costo“. Una vittoria che però non è arrivata, anche grazie ad una Fiorentina, che ha disputato un ottimo match. Il difensore azzurro a fine partita ha detto: “Siamo veramente molto dispiaciuti, perché avevamo cominciato molto bene la partita, ma il gol di Gonzalez ci ha fatto male, così come la rete del secondo vantaggio della Fiorentina dopo il pareggio. Dobbiamo lavorare ancora molto, perché ultimamente prendiamo troppi gol, in difesa dobbiamo essere più solidi, altrimenti non diamo tranquillità agli atri compagni“.

Napoli-Fiorentina: intervista a Koulibaly

Il difensore del Napoli a Dazn aggiunge: “Volevamo vincere ad ogni costo la partita, ma non ci siamo riusciti. Dopo il nostro pareggio pensavamo di poterla ribaltare. Ma io ci credo ancora, la stagione è ancora lunga e può succedere ancora di tutto. Però dobbiamo vincere e non fermarci mai, soprattutto allo stadio Maradona davanti ad un pubblico fantastico“.

Il difensore ha parlato anche della reazione dello spogliatoio: “C’è veramente tanta rabbia per questa sconfitta con la Fiorentina. Ora però dobbiamo recuperare energie fisiche mentali per giocare con la Roma. Io ci credo, dobbiamo dare il massimo senza pensare agli altri“.

Koulibaly ha commentato anche il bellissimo gesto di Callejon a fine partita: “Lui ama Napoli, quello che ha fatto è veramente molto importante per noi. Gli auguro il meglio. Lo ringrazierà sempre perché mi ha fatto crescere e sono sicuro che ha ancora un pezzo di Napoli nel cuore“.