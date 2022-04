Spalletti si arrende: “Questa sconfitta è una sentenza. Episodio su Mario Rui decisivo”

Il Napoli sconfitto dalla Fiorentina vede complicarsi non poco i suoi piani scudetto. La compagine partenopea non riesce infatti a rispondere a Inter e Juventus e fallisce l’occasione di portarsi in vetta alla classifica. Luciano Spalletti, parlando ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova dei suoi uomini.

SPALLETTI SU NAPOLI-FIORENTINA: 2-3

“Oggi non c’è solo una sconfitta difficile da digerire. E’ un risultato che ci costa molto e che per certi versi non meritavamo. Loro non hanno rubato assolutamente nulla perché la partita l’hanno giocata, ma noi siamo partiti molto bene, poi ci hanno preso un po’ il centrocampo, ma dopo il pareggio c’eravamo assolutamente, ma c’è stato quell’episodio fallo o non fallo su Mario Rui che ha tentato di anticipare Gonzalez. Da lì è stato tutto più difficile e anche il terzo goal preso è stato simile perché tutto è partito da una palla che avevamo noi. Abbiamo un po’ di colpe e dispiace per il pubblico e la squadra e anche perché l’atteggiamento in settimana era stato di quelli giusti”.

La Fiorentina gioca solitamente con una difesa molto alta.

“Loro fanno questo ‘uomo contro uomo’, poi quando non sono in possesso di palla c’è Milenkovic che ti viene a prendere anche a centrocampo e ti lasciano uno spazio aperto per l’uno contro uno che si può anche sfruttare. E’ lì che bisogna andare a giocare e probabilmente potevamo fare meglio. Oggi Osimhen non era al meglio e non ha fatto quindi il massimo in questi duelli fisici con i quali poteva far salire la squadra”.

Spalletti ha commentato la prova del suo centrocampo.

“Zielinski ha un passo un po’ più fluido nella copertura delle distanze, mentre Fabian non si sta allenando con continuità a causa di qualche problemino. Ho provato a forzare qualcosa nel finale, perché dovevamo recuperare il risultato”.

Per il Napoli si complica forse la corsa Scudetto.

“Le cose cambiano, è chiaro che ora si fa tutto più difficile. Noi non abbiamo altra scelta se non quella di essere professionisti di grande qualità. Si ricomincia a fare le nostre cose e si vuol vincere le prossime partite, ma non dipende solo da noi”.

Per il Napoli si tratta di un’ulteriore sconfitta in casa.